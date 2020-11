Heung-min Son élu joueur du mois en Angleterre

Comme d'accoutumée, la Premier League a utilisé son compte Twitter pour révéler le nom du meilleur joueur du mois. Et, pour le mois dernier, c'est Heung-min Son qui décroche ce titre.

Auteur de 4 buts pour 2 passes décisives en octobre, le Sud-Coréen s'est montré décisif à de nombreuses reprises pour les Spurs lors des dernières journées. Et si Tottenham est actuellement 2e du championnat, le joueur de 28 ans n'y est pas étranger.







Son Heung-min is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for October!#PLAwards @SpursOfficial pic.twitter.com/58vqQKF2Z2