Heung-Min Son et Bergwijn rentrent dans leurs pays respectifs

Le Sud-Coréen et le Néerlandais ont été autorisés par Tottenham à rentrer chacun dans leurs pays respectifs en raison de la crise sanitaire.

Son est rentré pour "raisons personnelles" et Steven Bergwijn pour assister à la naissance de son enfant.

La Premier League est suspendue jusqu'au 30 avril en raison du COV-19, alors, les deux joueurs en ont profité de cette situation pour rentrer chez eux.

Son qui est blessé, continuera sa rééducation en Corée du Sud, tout comme le joueur néerlandais, également blessé à la cheville.

