"Heureusement qu'il n'y a pas de supporters au Real, sinon on verrait des mouchoirs blancs"

Le Real Madrid ne vit pas sa meilleure période, ce que Steve McManaman a vivement critiqué lors d'une table ronde à Londres. 'Goal' l'a retransmise et une des analyses de l'ancien joueur était des plus cinglantes.

"Ils souffrent à la fois en Ligue des champions et en Liga, la performance contre le Shakhtar Donetsk a été terrible et ils se sont remis en battant l'Inter, mais ensuite ils ont perdu contre Alavés à domicile, donc c'est bien que les fans ne soient pas là, s'ils étaient là les joueurs seraient hués et on verrait des mouchoirs blancs dans les tribunes", a-t-il dit.

"Ils ont une équipe vieillissante, Hazard n'arrive pas à se mettre en forme et quand il le fait, il se blesse, ils sont dans une situation difficile avec des joueurs vieux et ils luttent. En voyant comment ils jouent, je ne parierais pas sur une victoire du Real Madrid (contre le Shakhtar), c'est vrai que tout peut arriver en janvier, mais dans leur forme actuelle, contre Gladbach et le Shakhtar, ils sont loin des équipes anglaises ou du Bayern Munich", a-t-il poursuivi.

Et il a proposé des solutions : "S'ils veulent réussir et revenir là où ils étaient il n'y a pas si longtemps, ils doivent recruter au mercato parce que Modric a 34 ans, Sergio Ramos presque 35 ans, Benzema et Toni Kroos atteignent un âge où ils ne s'amélioreront plus et ne pourront que regresser ; ce sont tous des joueurs incroyables qui ont fait l'histoire du Real Madrid, mais votre corps vous avertit quand vous ne pouvez pas faire les mêmes performances. S'ils veulent atteindre les mêmes performances qu'avant, ils ont besoin de nouveaux joueurs."

Il a également donner des exemples : "Rodrigo, Vinicius et Reiner, qui est prêté en Allemagne, sont trop jeunes pour pousser l'équipe et mettre la pression sur les stars, ils ont besoin d'expérience pour le faire. C'est difficile car les équipes anglaises se sont améliorées et sont devenues plus fortes, tandis que le Bayern Munich a Leroy Sané et Douglas Costa et va de l'avant. Les équipes espagnoles n'ont pas pu faire de même.