"Heureusement que nous avons Ter Stegen..."

C'est un FC Barcelone fatigué qui s'est imposé contre Elche ce dimanche après-midi en Liga, grâce à un but de Frenkie de Jong, et un autre du jeune Riqui Puig.

Et heureusement pour le Barça, Marc-André ter Stegen était là pour éviter le pire. Une chose que Ronald Koeman a reconnu après la rencontre au micro des journalistes.

"Ils n'ont pas eu d'occasions, juste une occasion et ça a été à cause d'une grande erreur de notre défense. Mais Ter Stegen a été très bon, heureusement que nous avons un grand gardien car ils auraient pu égaliser", a reconnu l'entraîneur néerlandais.

"Nous sommes très heureux de la manière dont nous avons gagné. Nous avons eu beaucoup de matchs dernièrement et nous étions concentrés. Nous étions supérieurs, nous avons eu de la patience, nous avons récupéré des balons. C'est difficile de marquer parce qu'ils avaient beaucoup de monde derrière", explique l'entraîneur du Barça.

Koeman a aussi évoqué les progrès de son milieu de terrain : "Les trois attaquants ne suffisent pas, nous avons beaucoup de milieux qui marquent. C'est bien de De Jong soit buteur et passeur. Il grandit. Nous voulons que les milieux de terrain montent dans la surface adverse. (...) Nous avons trouvé un milieu de terrain plus clair avec De Jong, Busquets et Pedri. L'équipe s'est améliorée. Nous avons également des joueurs comme Pjanic ou Riqui Puig qui peuvent nous aider."