Higuaín débloque son compteur américain avec un sublime coup franc

Le 28 septembre dernier, Gonzalo Higuaín avait fait parler de lui pour ses débuts en MLS. L'Argentin avait manqué un penalty et n'avait pas pu éviter la défaite de son équipe contre Philadelphie.

Quelques jours plus tard, l'Inter Miami avait encaissé une nouvelle défaite contre New York City. Mais c'est cette fois-ci contre le New York Red Bull que l'Argentin a pu briller et débloquer son compteur.

Dans la nuit de ce mercredi, Higuaín a offert le but de la victoire à son équipe à la 81e minute de la rencontre en marquant un but sur un splendide coup franc du droit.

Une frappe parfaitement tirée qui a terminé dans la lucarne du gardien adverse, David Jensen. L'ancien joueur de la Juve a ainsi débloqué son compteur de buts en MLS, et remporté son premier match en championnat américain.