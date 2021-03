Higuaín revient sur le pire moment de sa carrière

2016 a été une année difficile pour Higuaín, qui a dû se remettre d'une troisième défaite sur le plan sportif avec l'Argentine. Une troisième finale perdue après 2015 et 2014 lors de cette fatidique finale de la Coupe du monde contre l'Allemagne.

Mais ce n'est pas tout. Après ces moments difficiles, "Pipita" a fait face à un cancer détecté chez sa mère et, peu après, il a été transféré à la Juventus dans l'un des meilleurs moments de sa carrière.

"J'ai perdu la finale 2014 avec l'Argentine, les finales 2015 et 2016, on diagnostique un cancer à ma mère et, la même année, je marque le nombre record de buts et je suis vendu pour 90 millions d'euros à la Juventus. Si ce n'est pas surmonter l'adversité, dites-moi..." a-t-il déclaré à 'ESPN'.

À l'époque, il jouait pour Naples, où il s'était fait remarquer en jouant sous la direction de Sarri. Cependant, Turin était la prochaine destination du joueur de l'Inter Miami, qui a déclaré qu'il prendrait sa retraite en MLS et ne retournerait donc pas dans le championnat argentin.