Higuaín s'imagine bien jouer en MLS

Il va y avoir du changement dans les rangs de la Juventus Turin après l'arrivée d'Andrea Pirlo sur le banc du club italien, et Higuaín fait partie des joueurs qui pourraient être invités à partir.

La Une de 'Tuttosport' indique notamment ce mardi que Pirlo voudrait voir partir l'Argentin mais que celui-ci ne serait pas pressé de partir, bloquant ainsi une partie du mercato de la Juve. Dans une interview en Argentine, Higuaín a confirmé être bien à la Juve,

"Dans le futur, je pourrais jouer en MLS. Beaucoup de joueurs y évolueront et ce serait bien", a confié l'attaquant argentin de la Juventus Turin dans un entretien avec 'FOX Sports'.

L'ancien joueur du Real Madrid rapelle néanmoins être toujours sous contrat avec le champion d'Italie : "Mais pour le moment, je suis à la Juventus, il me reste encore un an de contrat et nous allons voir ce qu’il se passe. L’entraînement reprend dans cinq jours, nous verrons comment cela se passera avec le nouvel entraîneur."