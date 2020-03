Hleb prendra sa retraite à la fin de la saison

Hleb mettra un terme à sa longue carrière de joueur. Le Biélorusse de 38 ans fera ses adieux au monde professionnel après avoir joué dans de très grands clubs européens.

Le joueur a rendu publique cette décision lors de la sortie du documentaire 'Our Hleb'. "J'ai beaucoup réfléchi, j'ai reçu des conseils, et j'ai décidé de prendre ma retraite à la fin de cette saison", a confirmé le Biélorusse.

Hleb avait surpris tout le monde en ce début de saison, en s'engageant avec l'Isloch Minsk, un club qui a vu le jour en 2007 et qui en douze ans est parvenu à se hisser en première division biélorusse.

"Je vais fêter mes 39 ans, j'ai une famille et des enfants à qui je dois donner mon attention. Cet été je prendrai soin de ma famille et après on verra. Je pense rester dans le monde du football un certain temps. Je veux le développer parce qu'il est à un niveau très bat en Biélorussie", a déclaré Hleb.

Hleb a joué tout au long de sa carrière au BATE Borisov, à Stuttgart, Arsenal, Barça, Birmingham City, Wolfsburg, Krylia Sovetv, Konyaspor, Genclerbirligi et Isloch.

Au total, le Biélorusse a joué 692 matches officiels, dont 221 avec le maillot de Stuttgart, a inscrit 51 buts et donné 60 passes décisives avant d'annoncer sa retraite.