Hoffenheim et l'Union Berlin se neutralisent, Augsbourg piège Mayence

Ce dimanche, dans le cadre de la 23e journée de Bundesliga, Augsbourg se déplaçait sur la pelouse de Mayence, alors que l'Union Berlin recevait Hoffenheim.

Et la mauvaise opération de la journée est la défaite des joueurs de Mayence, qui se sont inclinés dans l'après-midi face à Augsbourg, et qui se rapprochent de plus en plus de la relégation.

Augsbourg s'est imposé grâce à un seul et unique but d'Andre Hahn, qui profitait d'une boulette de Robin Zentner (26e, 1-0). Un but qui permet à l'équipe de s'éloigner de la zone rouge.

À Berlin, l'Union avait ouvert le score après neuf minutes de jeu seulement sur un penalty transformé par Max Kruse, mais Schlotterbeck inscrivait un but contre son camp juste avant la demi-heure de jeu. Le score n'a pas évolué, et les deux équipes se sont neutralisées.

L'Union Berlin conserve la septième place et prend un point d'avance sur le Borussia Mönchengladbach, huitième. Hoffenheim est onzième du classement de Bundesliga.