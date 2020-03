Holgate prolonge jusqu'en 2025 avec Everton

Pep Guardiola devra encore patienter s'il veut enrôler Mason Holgate. L'Espagnol apprécie le profil du jeune défenseur central anglais et aimerait le recruter. Mais il devra attendre ou payer très cher pour cela : Holgate vient de prolonger pour cinq saisons supplémentaires.

C'est ce qu'a annoncé Everton dans un communiqué officiel. Le joueur de 23 ans a signé un nouveau contrat jusqu'en juin 2025 et s'inscrit donc dans la durée avec le club de Goodison Park.

"C'est ma cinquième année à Everton et mon développement personne et professionnel pendant ces années a été énorme. La direction que l'équipe prend, Everton est un grand club et je suis heureux de prolonger", a déclaré le joueur joueur au club.

"Nous voulons progresser et lutter pour obtenir de meilleurs résultats. Je veux gagner des titres, et je pense qu'on en est capable. C'est un bon moment pour être ici et j'ai hâte de voir jusqu'où nous pouvons aller", a-t-il ajouté.