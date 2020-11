"Honnêtement, je ne connais plus les règles d'arbitrage"

Face à Tottenham samedi, Manchester City a vu le but d'Aymeric Laporte annulé par l'arbitre pour une faute de main préalable de Gabriel Jesus. Une action que l'international belge Kevin De Bruyne ne comprend pas.

"Honnêtement, je ne connais plus les règles, a-t-il confié. Cela fait 12 ans que je suis professionnel et les 9 premières années, il n'y a eu aucun changement de règle. Ces trois dernières années, il y en a eu beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi on fait ça. Le football est un sport tellement beau. Je pense que les gens qui font les règles devraient être des gens qui participent au jeu", a répondu le meneur de jeu des Citizens, avant d'évoquer une "Premier League différente" cette saison : "Je ne suis pas surpris. La pré-saison a duré 7 jours... J'ai joué avec l'équipe nationale avec un entraînement dans les jambes avant de revenir ici et de devoir attendre le test Covid-19 pour retrouver l'équipe. A quoi doit-on s'attendre de notre part ? On est là pour jouer mais parfois nous sommes fatigués."