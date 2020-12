Houssem Aouar ne pense pas au mercato

Après un début de saison compliqué par le Covid et les pépins physiques, Houssem Aouar revient à son meilleur niveau.

Présent en conférence de presse d'avant-match, l'international français a tiré le bilan de sa première partie de saison. "Physiquement, j'ai eu pas mal de pépins. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça m'a ralenti sur les performances. Il y a eu aussi le Covid, je n'ai pas pu jouer tous les matches, cela a un peu atténué mon début de saison. L'essentiel, c'est le présent et je me sens bien. La saison est encore longue, on va continuer à travailler, je vais tout faire pour apporter le plus possible à l'équipe. Sur les derniers matches, mais je me sens mieux, plus frais physiquement. L'équipe joue mieux, c'est plus facile pour moi aussi. Je suis content de ce que je fais, même s'il faut toujours viser plus haut. Je pense que je peux encore plus apporter à l'équipe", a expliqué le milieu lyonnais.

Fortement courtisé par les plus grands cadors européens lors du dernier mercato estival, Houssem Aouar a néanmoins décidé de poursuivre sa carrière du côté de Lyon. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le natif de Lyon s'est dit totalement motivé à faire sa plus belle saison.

"Honnêtement, je ne regarde pas le mercato, confie Aouar. Je suis ici. J’essaie de progresser personnellement. Je vais essayer de faire la plus belle saison possible. On ne sait pas de quoi est fait demain... Mais je suis là, très motivé pour apporter le plus à l’équipe", ajoute-il.