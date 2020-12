Houssem Aouar pique le PSG

Houssem Aouar s'est exprimé sur les antennes de 'RMC'. Le joueur de 22 ans a évoqué les ambitions du projet lyonnais cette saison et prévient le PSG.

"En étant à l’Olympique Lyonnais, que ce soit un PSG rayonnant ou un peu moins devant, on se doit de regarder le plus haut possible. On est l’un des plus grands clubs européens, donc on a les plus grands objectifs. Cette saison, on a ce manque en Ligue des champions, mais ça nous laisse un peu plus de jours de récupération, un peu plus de force pour le week-end. On veut aller le plus haut possible, essayer de tout remporter. (...) La saison est très serrée, on peut le voir au classement. Ça va être une Ligue 1 pleine de suspense, ça nous donne encore plus de motivation."