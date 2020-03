Hudson-Odoi va mieux et s'entraîne à la maison

Callum Hudson-Odoi fut l'un des premiers joueurs des grands championnats européens à être testé positif au Covid-19 mais le joueur va de mieux en mieux après avoir été placé en isolement chez lui.

Le joueur ne présenterait plus aucun symptôme de la maladie. Le club de Stamford Bridge a lui-même annoncé la nouvelle concernant l'état de santé de son jeune attaquant anglais.

"En plus de se sentir bien, le jeune ailier travaille dur depuis chez lui pour retrouver et maintenir sa forme, tout comme le reste de l'effectif de Chelsea", a assuré son club dans un communiqué.

