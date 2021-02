José Mourinho prend la défense de Hugo Lloris

Après un bon démarrage en Premier League cette saison, Tottenham est dans le dur, avec notamment cinq défaites lors des six derniers matches toutes compétitions confondues.

Interrogé sur les dernières prestations de Hugo Lloris, José Mourinho ne comprend pas pourquoi son gardien est ciblé par les critiques dernièrement.

"Pour moi, Alisson (le gardien de Liverpool) est l'un des cinq meilleurs gardiens de but du monde, et lors des derniers matches, il a fait de grosses erreurs mais il fait partie des cinq meilleurs gardiens du monde. C'est la même chose pour Hugo, a estimé le technicien portugais en conférence de presse. Il a été très constant depuis qu'il s'est remis de sa blessure et quand bien même il aurait été responsable d'un de nos buts encaissés, il reste mon numéro un. Il a toute ma confiance", a indiqué le Special One.

Tottenham affrontera ce jeudi Wolfsberg, dans le cadre du seizième de finale aller de la Ligue Europa.