Hugo Lloris heureux du "réveil" de Dele Alli

Titulaire pour la première fois depuis septembre en Premier League cette semaine, Dele Alli retrouve petit à petit la confiance de son entraîneur et a inscrit le but de la victoire jeudi contre Fulham.

Annoncé dans le viseur du PSG cet hiver, l'attaquant ailier a finalement été retenu par les Spurs mais a décidé de retrouver la forme et de prouver ce dont il était capable. Hugo Lloris, son capitaine, s'est confié sur le sujet dans des déclrations pour l''Evening Standard'.

"En tant que coéquipier, il a toujours été professionnel, il a mis sa déception de côté et dès le premier jour de la deuxième partie de saison, après la fermeture du marché des transferts, il s'est réveillé et il a commencé à améliorer progressivement sa forme physique, et engranger autant de confiance que possible", a assuré le capitaine de Tottenham.

L'international français assure que le retour de Alli est une bonne chose pour le reste de son équipe : "Maintenant, il revient bien et c'est bon pour l'équipe et évidemment, le meilleur de sa saison est devant nous."