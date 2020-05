"Hugo Sanchez était beaucoup plus intelligent que Cristiano"

L'ancien entraîneur adjoint du Real Madrid, Angel Cappa, un grand fan du football de touche du FC Barcelone, il a surpris avec quelques déclarations sur Hugo Sánchez et Cristiano Ronaldo.

L'Argentin a comparé les deux et a déclaré qu'Hugo Sánchez était beaucoup plus intelligent : "Le Portugais a la puissance, la capacité des deux jambes, de la tête... Mais Hugo était beaucoup plus vif et malicieux à l'intérieur de la surface. Beaucoup plus intelligent."

Cappa, qui crée toujours la polémique lorsqu'il parle, a expliqué les bases de son évaluation. "Derrière les cages, j'étais conscient des mouvements qu'il [Hugo] faisait, il travaillait toujours sur la distraction et on le laissait seul pour définir", a-t-il poursuivi.

L'ancien entraîneur a reconnu qu'il s'agissait d'un art de la tromperie : "Il a géré la tromperie et ce concept est fondamental dans le football et dans l'ensemble du jeu. Hugo l'a fait de manière exceptionnelle."