Hulk veut retourner à Porto

Hulk était autrefois une figure importante du FC Porto, avec qui il a rayonné en championnat portugais et dans les compétitions européennes. Après quatre années passées au club portugais, l'attaquant a décidé de changer d'horizon. Il s'est envolé vers la Russie, pour rejoindre le Zénith, un choix assez surprenant à vrai dire, et qu'encore aujourd'hui on a du mal à comprendre.

Il a fini par s'exiler en Chine, où il joue actuellement avec le Shanghai SIPG, son contrat avec son équipe expire en décembre 2020, et le joueur pense déjà à son avenir.

Hulk voudrait retourner à Porto, le club qui l'a vu brillé pendant 4 ans : "Quand vous créez autant d’amitiés et que vous recevez autant de soutien, c’est normal d’avoir envie de revenir. Le FC Porto est toujours dans mon coeur et revenir sera toujours un rêve. Je prends beaucoup soin de moi. Je me trouve meilleur qu’avant, j’essaie d’être très professionnel. (…) Aujourd’hui, je travaille avec deux agents portugais qui m’aident beaucoup. Le président de Porto leur a souvent demandé quand est-ce qu’ils feraient tout pour que je revienne, mais ça ne dépend pas que de nous", a-t-il déclaré dans des propos relayés par 'Record'.