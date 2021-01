Huntelaar a passé sa visite médicale à Schalke 04

Un des transferts majeurs de ce mercato hivernal est sur le point d'être officialisé. Klaas-Jan Huntelaar, 37 ans, n'est qu'à un pas de retourner à Schalke 04.

L'intérêt s'est accru depuis plusieurs jours maintenant, et le technicien de l'équipe allemande, Christian Gross, est même allé jusqu'à le confirmer lors d'une conférence de presse : "Il y a un intérêt mutuel, ce serait fantastique."

Et selon les dernières informations des médias allemands, tels que 'Sport1' et 'Kicker', l'accord entre les deux parties pourrait être annoncé sous peu : l'attaquant a déjà passé sa visite médicale.

Huntelaar aurait déjà passé sa visite médicale lundi avant son transfert, à tel point que le club allemand connaît déjà l'état du joueur et peut donc rendre son retour officiel.

L'accord entre Schalke 04 et l'Ajax est total et 'De Telegraaf' souligne que les rumeurs pourraient ne plus en être dans la nuit de lundi à mardi matin.