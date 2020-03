Hysaj combat le coronavirus... en jouant à la PlayStation !

Le Covid-19 a chamboulé le quotidien des sportifs et des joueurs de football, notamment en Italie ces derniers jours.

L'Italie, derrière la Chine, est l'un des pays les plus touchés par le virus et les autorités recommandent aux Italiens de rester confiner à leur domicile le plus de temps possible afin de ne pas être contaminé.

Le joueur de Naples, Elseid Hysaj, a participé au hastag lancé par les Italiens sur Twitter : #IoStoACasa (je suis à la maison, ndlr) en partageant son quotidien... en train de jouer à la PlayStation.

"Les gars, maintenant que nous devons rester à la maison nous pouvons jouer à Call of Duty avec mon ami Mário Rui. On vous attend !" a publié le joueur du Napoli sur son compte Instagram accompagné d'une photo.