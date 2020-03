Le geste classe d'Ibrahimovic : le Suédois offre des masques !

Depuis le retour d'Ibrahimovic à Milan, l'attaquant suédois est devenu l'une des figures majeures de la Serie A.

La pandémie de coronavirus paralyse le monde du football et le joueur de Milan souhaite y contribuer à son échelle.

"Au regard de l’actuelle situation d’urgence ici en Italie, j’aimerais aider les vrais héros de cet épisode (médecins, infirmiers, professionnels de la santé) en donnant à Humanitas un masque FFP2 pour chaque confection vendue en ligne. Parce que, comme nous le savons, certains super-héros endossent un masque."

Given the current emergency situation here in Italy, @MindTheGum would like to aid this story’s true heroes (doctors, nurses,health professionals) by donating to Humanitas an FFP2 mask for each pack sold online.

Because as we know, some superheroes do wear a mask.#andràtuttobene