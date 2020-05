Ibra, sanctionné pour avoir conduit illégalement une Ferrari de 1,6 million d'euros

L'ancien joueur du PSG a ainsi été aperçu au volant d'une Ferrari Monza SP2, un bolide estimé à plus de 1,6 millions d'euros, dans les rues de la capitale suédoise.

Problème, le véhicule de Zlatan Ibrahimovic n'aurait pas dû rouler.

Achetée en octobre dernier pour célébrer les 38 ans du buteur, la voiture pourrait désormais lui valoir des ennuis avec les police.

Pris en photo par des fans au volant de sa Ferrari, le Milanais s'est fait repérer par les autorités routières.

However cool you think you may be, you aren't @Ibra_official in a Ferrari

@ferdi_piace

Sweden pic.twitter.com/YkEQfClUSk