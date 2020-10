"Ibra jouera le derby face à l'Inter avec une cigarette à la bouche"

Les yeux d'une partie de la planète football se tourneront vers l'Italie ce week-end. En effet, l'un des chocs du championnat italien aura lieu samedi, opposant l'Inter de Milan au Milan AC.

Si les stars de l'Inter devraient être au rendez-vous, un doute persiste côté Milan AC, la présence de Zlatan Ibrahimovic, qui est de retour après avoir été testé positif à la Covid-19 en septembre, est discutée ces derniers jours.

Toutefois, pour Christian Vieiri, qui est passé par les deux clubs de Milan, cela ne fait aucun doute, le géant suédois est fin prêt et il disputera la rencontre.

"Lui dit qui a déclaré que le coronavirus a eu une mauvaise idée en le défiant est mentalement plus fort que tous les autres. Il jouera le derby avec une cigarette à la bouche, croyez-moi", a lâché l'ancienne gloire italienne dans les colonnes de 'La Gazetta dello Sport'.

"Son expérience est incomparable et complète. Technique, vision du jeu, il marque des buts, aide et améliore le jeu de son équipe. Il élève le niveau de qualité pour tous", a-t-il conclu, visiblement très confiant sur la présence et l'état de forme de l'ancien buteur parisien.