Ibra pourrait renoncer au choc contre l'Estonie pour rentrer plus tôt à Milan

Le retour de Zlatan Ibrahimovic en l'équipe nationale suédoise pourrait être écourté. Le joueur du Milan AC sera disponible pour les rencontres contre la Géorgie et le Kosovo, mais pourrait ne pas disputer le match contre l'Estonie.

D'après 'Tuttosport', l'attaquant suédois aurait demandé la permission à la Fédération suédoise de ne pas disputer le match amical contre le pays balte.

Ibrahimovic sera donc bien présent contre la Géorgie et le Kosovo dans la course à la qualification pour la Coupe du monde au Qatar, mais Zlatan estime plus compliqué de jouer l'amical contre l'Estonie.

Dans ce sens, Ibra avancerait son retour dans les rangs du Milan AC, une bonne nouvelle pour un Pioli actuellement deuxième de Serie A, à 6 points de l'Inter qui compte un match de retard sur les 'rossoneri'.