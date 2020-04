"Ibra savait comment survivre avec Mourinho"

Marcus Rashford continue de récupérer de sa blessure loin des terrains en attendant le retour du football et s'est confié concernant ses premiers pas avec l'équipe première de Manchester United.

Le joueur a évolué aux côtés de Zlatan Ibrahimovic pendant quelques temps chez les Red Devils et aconfié avoir beaucoup appris de l'ancien international suédois.

"La mentalité de Zlatan était au-dessus de celle de tous les joueurs avec lesquels j'ai joué. Il se moquait de ce que les autres disaient de lui. En matière de mentalité, il a été une clé de ma progression", a confié Rashford.

Rashford est aussi revenu sur sa relation avec Mourinho : "Zlatan avait déjà joué avec lui avant, et il savait ce qu'il fallait faire pour survivre et ce fut une bonne chose pour moi. C'était difficile, mais dans cinq ou six ans, quand je regarderai en arrière, et ce sont des moments qui vous rendent fort mentalement."

"J'ai beaucoup progressé et c'est en partie grâce à ces deux ans avec Mourinho. Nous avons eu des hauts et des bas mais même si c'était une période difficile, cela a fait de moi un meilleur joueur", a-t-il conclu.