"Ibra voulait signer seulement 6 mois, il ne savait pas ce qu'il pouvait apporter au Milan"

Milan vit ses meilleurs moments de ces dernières années en Serie A et ils le font avec un Zlatan Ibrahimovic en grande forme.

Le Suédois a ressuscité un géant en ruines et Paolo Maldini, rossonero légendaire et maintenant directeur sportif du club, l'en remercie chaque fois qu'il le peut.

L'ancien capitaine de l'équipe milanaise a évoqué les négociations pour faire venir Zlatan : "C'était une idée du mois de janvier dernier. Nous avons même parlé avec lui et Mino, mais il avait donné sa parole aux Los Angeles Galaxy."

Concernant son étrange contrat, Maldini a avoué que le club voulait le signer pour un an et demi, mais qu'Ibra n'était pas tout à fait sûr et ne voulait pas arnaquer une équipe qui lui tient à cœur.

"Lorsque nous lui avons proposé un contrat de 18 mois, il a dit que nous devrions commencer par six, parce qu'il ne savait pas ce qu'il pouvait nous apporter", a-t-il confié à DAZN.

Après des débuts discrets, Ibra est devenu le leader de Milan, bien qu'il soit blessé et ne jouera pas contre la Fiorentina.