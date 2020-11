Ibrahimovic écarté de la sélection malgré son envie de retrouver la Suède

L'attaquant de l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, fait un début de saison canon avec le club lombard.En 4 matches de Serie A, l'ancien buteur du PSG a inscrit 7 buts et délivré 1 passe décisive. Des statistiques incroyables quand on sait qu'il a 39 ans et qu'il joue dans l'un des meilleurs championnats du monde.

En pleine forme, Zlatan a posté sur son compte Twitter un message énigmatique faisant certainement réference à la sélection suèdoise. En portant un maillot de la Suède, le joueur a posté "Un long mmoment qu'on ne s'était pas vu".

Un appel du pied ? Probablement. Dans tous les cas, Zlatan n'a pas été convoqué par le sélectionneur Janne Andersson, avec qui il entretient une relation compliquée. Pour rappel, la Suède jouera face au Danemark le 11 novembre, la Croatie le 14 novembre et la France le 17 novembre.