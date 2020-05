Ibrahimovic fan de la série "The Last Dance" sur Michael Jordan

L'attaquant de Milan Zlatan Ibrahimovic a partagé mardi la vision du leadership de l'Américain Michael Jordan, qui a déclaré dans son documentaire qu'un vrai vainqueur doit être extrêmement exigeant et intransigeant avec ses coéquipiers pour les pousser au succès.

"Content de regarder The Last Dance. Maintenant, vous voyez comment c'est de jouer avec un gagnant. Soit vous l'aimez soit vous ne l'aimez pas. Si vous ne l'aimez pas et bien ne jouez pas" a-t-il déclaré.

Ibrahimovic, qui est rentré de Stockholm à Milan lundi pour s'entraîner à nouveau avec son club, a fait référence à un épisode de "The Last Dance" diffusé lundi sur 'Netflix', dans lequel Jordan a passé en revue ses façons d'encourager ses coéquipiers à s'améliorer.

