Ibrahimovic rêve du 'Scudetto'

Un an après son arrivée en Lombardie, peu de gens s'attendaient à ce que l'AC Milan d'Ibrahimovic soit le leader du championnat. Et pourtant, c'est bien le cas.

Le Suédois a reçu, à distance, une récompense de la part de 'La Gazzetta dello Sport', et il a profité pour afficher ses ambitions avec les Rossoneri.

"Je pense que je transmets mon charisme à mes coéquipiers, je veux toujours m'entraîner parce que je me sens mieux. Je dis aux gens de mon âge de croire en eux et de ne jamais abandonner. L'équipe a faim et a de la volonté. Le club doit avoir le courage de rêver de gagner le Scudetto, nous avons un long chemin à parcourir", a déclaré le Suédois.

Ibra explique pourquoi il est retourné dans la capitale Lombarde : "Mon arrivée à Milan était un défi différent. Milan n'était pas au sommet. J'espérais bien faire, tous ceux qui sont revenus à Milan pour la deuxième fois n'ont pas pu faire aussi bien qu'ils l'avaient fait la première fois. C'était le plus grand défi pour moi, je me suis dit: 'Je vais faire du Zlatan Ibrahimovic et changer les choses."

L'attaquant de 39 ans a remercié le tabloïd italien pour le prix et a expliqué son absence : "Je suis désolé de ne pas être avec vous. Mon but est de m'entraîner très dur pour rester en forme. C'est seulement quand on travaille dur et qu'on fait des sacrifices qu'on est récompensés. Après 30 ans, vous devez vous entraîner avec plus d'engagement et de concentration."

L'ex-Parisien est actuellement le meilleur buteur de la Serie A avec 14 buts à son compteur.