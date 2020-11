Ibrahimovic touché à la cuisse

Zlatan Ibrahimovic a connu une soirée mitigée, dimanche soir au Stade San Paolo de Naples. Le Suédois a illuminé la rencontre par sa classe et son efficacité devant les buts, mais il a aussi connu le malheur de contracter une blessure.

A un quart d’heure du terme, le Suédois a stoppé net une course après avoir senti une gêne au niveau de la cuisse gauche. Il est sorti immédiatement de l’aire du jeu, et en marchant difficilement. Après avoir été relevé par Lorenzo Colombo, il s’est assis sur le banc et s’est fait strapper la cuisse touchée.

Le staff milanais et tous les supporters de l’équipe croisent les doigts désormais pour que ce souci musculaire du Scandinave ne soit pas trop grave. Une défection de longue durée de l’ancien parisien serait une très mauvaise nouvelle pour les Lombards, surtout au regard de la forme qu’affiche l’expérimenté attaquant en cette première partie de saison.

Face aux Partenopei, il a inscrit ses 9e et 10e buts de l’exercice, et ce en seulement 6 matches joués. Le dernier milanais à s’être montré aussi prolifique à ce stade de la saison c’est le légendaire Marco Van Basten lors de la saison 1991/92 (12 réalisations).