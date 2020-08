Ibrahimovic trop gourmand pour le Milan AC ?

Il a beau avoir bientôt 39 ans, Zlatan Ibrahimovic compte bien vendre ses services à bon prix. Revenu au Milan AC en janvier dernier pour six mois, le Suédois a été à son avantage avec 10 buts en 21 matches. Est-ce que ses statistiques lui ont fait revoir ses exigences à la hausse ? C’est ce qu’annonce la 'Gazzetta dello Sport' dans son édition du jour.

Juste derrière CR7 et de Ligt

Malgré la volonté de l’ancien attaquant du PSG et du club milanais de poursuivre pour une saison de plus, les discussions se heurtent au niveau du salaire. Etant toujours sous la menace du fair-play financier, les Rossonerri ne proposent « que » cinq millions fixes par an, auxquels s'ajoutera un million de bonus facilement réalisable.

Une proposition qui aurait dû convenir à Ibrahimovic mais finalement le Suédois et son agent Mino Raiola demandent désormais 7,5 millions nets par an, faisant de lui le Milanais le mieux payé et le 3eme en Serie A derrière Cristiano Ronaldo et Matthijs de Ligt.