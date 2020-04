Icardi aurait informÃ© Leonardo de son dÃ©part

Mauro Icardi est prêté par l'Inter au PSG cette saison, et le club parisien a une option d'achat à hauteur de 70 millions d'euros.

D’après le journaliste de 'Transfermarkt' Nicolo Schira, l’attaquant a bel et bien choisi de quitter le club de la capitale française et de rentrer en Italie dès l’été prochain.

Toujours selon cette source, Icardi et sa femme, Wanda, auraient averti Leonardo, sur leur souhait de ne pas rester à Paris la saison prochaine. Le directeur sportif parisien aurait ainsi rompu les pourparlers avec l'Inter Milan.

Mauro #Icardi has chosen to come back in Italy at the end of the season. He would not to stay at #PSG. He and #WandaNara have talked with #Leonardo to announce their decision. After that PSG have broken off contacts with #Inter about the striker's purchase. #transfers