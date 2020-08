Icardi laisse un message aux supporters

Prêté par l'Inter avant d'être définitivement transféré par le PSG contre 60 millions d'euros, Mauro Icardi a tenu à rassurer les supporters de la capitale évoquant notamment sa décision de rejoindre définitivement le PSG, sur un post d'Instagram.

"Il y a un an, j’ai dû prendre la décision de changer (de club), de faire quelque chose de nouveau, de découvrir… Aujourd’hui, un an plus tard, on est à, la tête haute, fier de tout ce que nous avons fait, de ce qu’on continue de construire. Je n’ai pas de mots pour remercier tout le soutien que j’ai reçu qui a fait que cette décision que j’ai prise a été la meilleure décision de ma vie "