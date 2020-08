Icardi touché à son tour

Après Mbappé, Kurzawa, Kehrer et Verratti, c'est au tour de Mauro Icardi d'être annoncé du côté des blessés juste avant le match de Ligue des champions face à l'Atalanta en quart de finale. Thomas Tuchel a évoqué le sujet en conférence de presse après le match amical contre Sochaux, ce mercredi.

"Si c'est grave pour Kehrer? Maintenant non mais ce n'était pas possible qu'il joue aujourd'hui. Il a fait un entraînement individuel avec Icardi aujourd'hui. Les deux seront avec nous samedi je pense, j'espère en tout cas. Icardi ? Pas touché mais il a senti quelques problèmes, on ne prend pas de risques."