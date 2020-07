Ici, c'est fini

Sept ans, 19 titres, 301 matches, 200 buts, une légende. Edinson Cavani, grand chouchou du Parc des Princes, n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain depuis ce mercredi 30 juin, 23h59.

L'international uruguayen fait ses valises et quittera un club au sein duquel il s'est fait une histoire par la petite porte, sans même avoir le temps de dire au revoir aux supporters.

Le joueur et le club parisien ont pris la décision de ne pas prolonger l'aventure et Edinson Cavani, 33 ans, espère pouvoir vivre une nouvelle expérience en Europe, s'il trouve le club idéal.

Pourtant adoré des supporters, et plus particulièrement des Ultras du Parc des Princes, le numéro 9 a déçu lors des dernières semaines, refusant de prolonger son contrat pour deux mois de plus.

Contrairement à Thiago Silva ou encore Eric Maxim Choupo-Moting, le Matador a décidé de ne pas rester pour terminer la saison, et jouer les finales des Coupes nationales ainsi que la fin de la Ligue des champions.

De la part d'un joueur reconnu comme Cavani, qui avait réussi à convaincre Tuchel de lui redonner une place de titulaire après un début de saison dans l'ombre de Mauro Icardi, cela a fait du mal à de nombreux supporters du club de la capitale. De légende, à refuser de se battre pour le titre pour lequel son équipe s'est tant battue depuis son arrivée en 2013.

Et aujourd'hui, Cavani n'est plus l'attaquant du PSG. Alors que ses désormais anciens coéquipiers sont de retour à l'entraînement depuis quelques jours maintenant, personne n'a entendu parlé du joueur, qui n'a toujours pas publiquement fait ses adieux au club, et aux supporters qui l'ont tant soutenu, malgré les moments difficiles et malgré la concurrence de joueurs comme Icardi, Ibrahimovic ou Neymar.

S'il sera impossible d'oublier l'héritage laissé par le meilleur buteur de l'histoire du club rouge et bleu, et si personne ne pourra oublier sa grinta et sa passion pour le club et le football, ce n'est certainement pas la fin que nous avions imaginée. Ici, c'est fini.