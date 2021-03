Après une saison et demie au Real Madrid (deux buts en 32 matches), Luka Jovic a défié l'adage populaire et est revenu où il était heureux à l'Eintracht Francfort. Avec 3 buts en 8 matches pour le club allemand, l'attaquant serbe de 23 ans est heureux, comme le rapporte 'Bild'

"Revenir à l'Eintracht Francfort (36 buts en 75 matches entre 2017 et 2019) était la bonne décision, car ici les choses ont du sens. Mais le plus important est de penser au succès de l'équipe, car cela finit aussi par être positif pour moi. Chaque victoire de l'équipe est une étape importante pour moi et je veux continuer à jouer un rôle dans ce succès et aider l'équipe", a expliqué Jovic.

Interrogé sur l'avenir et un éventuel retour à Madrid, l'ancien du Benfica n'a pas voulu en parler : "J'y penserai à la fin de la saison. Maintenant, je me concentre sur l'Eintracht Francfort, je travaille et je fais de mon mieux lors des prochains matchs. Mais tout est possible, car on ne sait jamais ce qui va se passer dans le football professionnel.", a-t-il conclu.