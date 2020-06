Idrissa Gueye devrait rester au PSG

Arrivé à Paris l’été dernier en provenance d’Everton, Idrissa Gueye a plutôt séduit pour sa première saison chez les champions de France. De fait, il n’y a aucune raison pour que son aventure du côté du Parc s’arrête dès cet été. L’intéressé l’a lui-même assuré dans un entretien à 'Canal+'.

A la question si un départ était possible durant le prochain mercato, Gueye a répondu : "Dans le monde du foot, on n’est sûr de rien. Mais, je suis en contact avec Leonardo, et il n’a jamais été question de départ ou de transfert. Entre nous deux il y a assez de respect pour qu’on se dise les choses franchement s’il y avait des choses à se dire."

Contrairement à Gueye, Thiago Silva, lui, est sur le point de quitter la capitale française. Le Sénégalais a reconnu qu’il s’agissait d’une grosse perte pour la formation francilienne. "C’est un très grand joueur, un grand défenseur et qui a de l’expérience. Bien sûr que j’aurais voulu qu’il reste", a-t-il confié. Même son de cloche à propos d’Edinson Cavani : "C’est un gars que j’adore. Il n’y a pas un joueur qui n’aime pas Cavani. Ce qu’il dégage sur le terrain, c’est un exemple pour tout le monde."

Gueye se trouve actuellement au Sénégal. Mais, il devrait vite revenir en France afin de reprendre l’entrainement à partir du 22 juin prochain. Lui et ses coéquipiers vont commencer à se préparer pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Pour cette échéance, il existe beaucoup d’interrogations, notamment par rapport à l’état de forme que pourrait afficher les protégés de Thomas Tuchel. L’avis de Gueye : "Ca peut être favorable pour nous. Peut-être que les équipes vont être fatiguées, et nous on sera frais. Ou peut-être le contraire, avec des jambes lourdes chez nous. On ne sait pas."