Ighalo confirme son envie de rester à Man United

Odion Ighalo n'est arrivé qu'en hiver cette saison à Manchester United mais a réussi à convaincre la direction et les supporters en quelques semaines de Premier League et d'Europa League.

Le joueur nigérian avait rejoint Old Trafford cet hiver en provenance du championnat chinois pour une période de six mois et s'est intégré dans l'effectif d'Ole Gunnar Soskjaer.

Si le joueur n'est pas allé plus loin, Odion Ighalo a fait comprendre aimerait bien rester à Manchester United lorsqu'il a répondu à des questions de ses supporters sur son compte Twitter.

Quand on lui a demandé s'il souhaitait rester dans le club mancunien, le joueur a tout simplement répondu "Évidemment", avant d'ajouter que son meilleur souvenir à United étant le derby de Manchester City.