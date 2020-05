Ighalo devait partir en mai... et a demandé de terminer la saison avec Man United

Manchester United s'était attaché les services d'Ighalo au cours des derniers instants du mercato et l'attaquant a ensuite été prêté en Asie.

Ighalo était censé revenir le 31 mai prochain, date de la fin de son bail, mais le joueur aurait demandé aux Britanniques de le rappatrier plus tôt que prévu.

"J'aimerais terminer la saison si cela est possible. J'étais en forme et je marquais des buts. J'ai donné le meilleur de moi et j'espère pouvoir rapidement rejouer", a-t-il confié dans les colonnes de la 'BBC'.

Ighalo sait parfaitement que le coronavirus affecte leclub anglais, tout comme les joueurs.

"L'équipe se trouvait sur une bonne dynamique avant la pandémie. Je me sens prêt", a-t-il conclu.