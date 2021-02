Ighalo dit au revoir à Manchester United

Le joueur nigérian Odion Ighalo a mis fin à son étape à Manchester United, son prêt prenant fin ce 31 janvier 2021. Après un an, le joueur va retourner au Shanghai Shenhua.

Dans un message sur Instagram, l'international nigérian a remercié le club mancunien et les supporters : "C'est très dur de voir son rêve se terminer. Mais je rends gloire à Dieu pour m'avoir permis de réaliser ce rêve de toujours : celui de porter le maillot de Manchester United en tant que joueur, celui de représenter ce grand club. C'était en effet un honneur que je chérirai pour toujours. J'en suis reconnaissant."

”Je suis et je resterai toujours un fan de Manchester United. Red un jour, Red toujours. Merci Manchester United et que Dieu vous bénisse", a-t-il ajouté avant de remercier son entraîneur, ses coéquipiers, et ses supporters.

S'il est toujours sous contrat avec son club en Chine, de nombreuses rumeurs l'envoient dans un championnat différent. L'Arabie Saoudite, la MLS... Quelle sera la prochaine destination d'Odion Ighalo ?