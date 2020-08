Iker Casillas prend officiellement sa retraite

Avec une armoire à trophée plus que remplie, Iker Casillas (39 ans) a décidé de mettre enfin un terme à sa carrière ce mardi, un choix sans grande surprise après plus d'un an sans jouer à la suite d'un infarctus.

Formé à La Fabrica, autrement dit, le centre de formation du Real Madrid, l'Espagnol était devenu l'indéboulonnable gardien du club madrilène et de la Roja, au point de figurer parmi les meilleurs gardiens du 21e siècle.

Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin et son idylle avec le Real Madrid ne fera évidemment pas exception. Il quitte son club de toujours en 2015 et s'engage en faveur du FC Porto, pour un passage express dans le nord du Portugal.

San Iker a raflé tous les trophées possibles dans sa carrière : Coupe du Monde, Euro, Champions League, Liga, Supercoupe d'Espagne, Liga NOS, Supercoupe du Portugal... Comme je le disais, une armoire à trophées bien remplie.

"L'important est le chemin que vous parcourez et les personnes qui vous accompagnent, pas la destination vers laquelle cela vous mène, car cela avec du travail et des efforts, vient seul et je pense pouvoir dire, sans hésitation, que cela a été le chemin et la destination de rêve", a-t-il expliqué dans un communiqué.

En février, il se portait candidat à la présidence de la fédération espagnole de football, avant de renoncer en juin en raison de "la situation sociale, économique et sanitaire exceptionnelle" du pays. Il devrait toutefois rejoindre la direction du Real Madrid prochainement.