Légende du ballon rond, Diego Maradona est connu pour donner son avis et ne pas mâcher ses mots. Lors d'un entretien pour 'Clarín', l'ancienne star de Naples s'est expliqué et a donné son opinion sur l'affaire Messi.

"Je savais que ça allait mal se terminer et je pensais que Messi allait définitivement partir. J'ai vécu la même chose. Le Barça n'est pas un club facile, il est là-bas depuis toujours et il a été maltraité. Une fois je voulais partir du Barça aussi, pour changer d'air et on m'a dit non"

L'ex-international argentin a également fait une comparaison entre la situation de Messi et la sienne lorsqu'il était à Naples : "Ce qui s'est produit, c'est qu'il a frappé à la porte des autres et ce n'est jamais simple de le faire. Il a un contrat, avec un très grand club et les fans l'adorent. Je n'ai pas fait ça avec Naples."