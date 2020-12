"Il a plus de confiance et de conviction"

Frank Lampard a fait l'éloge de Kurt Zouma après son but victorieux pour Chelsea contre Leeds United samedi. Le joueur de 26 ans a permis à son équipe de prendre l'avantage sur l'équipe de Marcelo Bielsa avec une puissante tête en deuxième période pour envoyer temporairement Chelsea en tête du classement de la Premier League. Tottenham a repris la tête dimanche, mais les démonstrations de Zouma ont aidé l'équipe de Lampard à garder plus de clean sheets que toute autre équipe cette saison. Zouma a également déjà inscrit quatre buts en championnat et Lampard estime que son partenaire Thiago Silva a eu un rôle dans son amélioration.

"Il a bien joué cette saison", a déclaré Lampard aux journalistes à propos de Zouma. "Ce qui est accrocheur, c'est le nombre de buts qu'il marque sur coups de pied arrêtés et pour moi, c'est le résultat d'une plus grande confiance et plus de conviction en lui. Il a toujours eu la taille et la force, et maintenant vous le voyez dans toutes les parties du terrain vraiment - en l'air, il est une vraie menace et il fait son travail. Je pense qu'une grande partie de l'amélioration ou du développement individuel, il avait des blessures. et à cause du déroulement de sa carrière, il a été prêté à plusieurs reprises".

Pour Lampard, Chelsea peut rêver du titre

"Il s'entraîne tous les jours, il ne manque pas un jour, il veut faire des extras, il veut travailler, il veut faire mieux, et ces choses pour moi sont absolument fondamentales pour la façon dont les joueurs s'améliorent. Et à la minute où le le niveau auquel il joue semaine après semaine est brillant et que cela continue longtemps - il le mérite. La façon dont nous jouons en tant qu'unité en ce moment défensivement, en tant qu'équipe, qui l'aide évidemment à élever ses standards, et évidemment avec Thiago à ses côtés, c'est un grand porte-étendard pour le reste de la saison", a ajouté l'Anglais.

"En tant qu'équipe, nous avons l'air plus forts et Kurt a joué un rôle important dans cela. Une grande partie de la défense est une question de concentration. Il a tellement d'attributs qui sont excellents pour un défenseur central. Je savais que quand je suis arrivé ici, un gars comme Kurt serait un gros problème pour moi et il le montre en termes de comment il joue. Je suis ravi de lui", a conclu Lampard. L'amélioration défensive de Chelsea a été spectaculaire après avoir concédé 54 buts en championnat la saison dernière, le pire total depuis que Roman Abramovich a acheté le club en 2003.

Non seulement les Blues étaient coupables d'avoir concédé des buts sur coups de pied arrêtés, mais ils étaient vulnérables en contre-attaque la saison dernière. Lampard a vu son équipe progresser rapidement dans les deux domaines et a parlé de leur nouvelle capacité à conserver une avance. "Nous nous sommes améliorés à cela - et l'élément du match d'aujourd'hui qui ressemblait un peu à l'an dernier était qu'il était à 2-1 et nous manquions des occasions et vous vous sentez nerveux", a-t-il ajouté. "Je pense maintenant que, espérons-le, les joueurs croient que nous pouvons gérer le match".

"Il y a des moments où nous devons aller plus longtemps, monter sur le terrain et les éloigner de notre but. Nous devons être en sécurité et les joueurs s'améliorent. C'est extrêmement important. Espérons que cette croyance continue de grandir car c'est un championnat difficile et avoir ce genre d'expérience et de nature à notre sujet aide. C'est à travers les joueurs expérimentés que nous avons recrutés. Bien sûr, c'est Thiago avant tout. Mais je pense que [Edouard] Mendy aidera beaucoup avec ça aussi en termes de distribution en voyant les matchs. Cela nous a aidés à nous améliorer", a analysé Lampard.

Cezar Azpilicueta et Chelsea déterminés à doubler les Spurs

Le classement de la Premier League commence à prendre un aspect plus familier avec les «six grands» équipes, à l'exception d'Arsenal, occupant les premières places du classement. En effet, le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, a désigné Chelsea comme favori, mais Lampard hésite à dire que ce seront les concurrents habituels en compétition pour le titre avec Leicester City parmi les équipes de haut de tableau. "Il est difficile d’être trop impatient à ce stade relativement précoce alors que nous en sommes au tiers", a ajouté Lampard. "Mais on peut s’attendre à ce que les équipes qui ont été là ces dernières années soient là comme Liverpool et Man City. Je pense qu'ils sont les favoris de tout le monde cette saison et je pense que je m'attends à ce qu'ils soient là et ils sont là. Il y a encore des équipes qui ont fait un départ fantastique et je pense que nous ne devrions pas exclure, les équipes qui sont autour de nous".

"Le classement commence à prendre un peu de forme, mais il reste encore un long chemin à parcourir. Je ne suis trop préoccupé par personne d’autre, je suis plus préoccupé par nous-mêmes et par le fait qu’après avoir joué à Southampton ici à à la maison, il y avait beaucoup de questions et mon travail est de résoudre ces questions ou de trouver une solution via les joueurs. Les joueurs y répondent pour le moment, nous devons donc simplement penser au prochain match et ne pas penser à la situation dans son ensemble, et le championnat se terminera", a conclu l'entraîneur de Chelsea.