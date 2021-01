"Il est arrivé en étant un gamin et il est parti comme un homme"

À bientôt 36 ans, Cristiano Ronaldo montre toujours à quel point il est professionnel et son envie de vouloir tout gagner. Rio Ferdinand explique sur 'BT Sport' que le portugais avait pourtant du mal à son arrivée à Manchester United.

En 2003, Cristiano Ronaldo signe à Manchester United en provenance du Sporting Portugal. Le portugais voulait prouver sa valeur lors des séances d'entraînement, ce qui n'était pas du gout de Ruud Van Nisterlrooy. Le défi de Ruud van Nistelrooy à Cristiano Ronaldo à l'entraînement a conduit le Portugais à essayer de dépasser ses limites. Ferdinand raconte avoir été témoin de la façon dont Ronaldo "est arrivé en étant un et est parti comme un homme" six ans plus tard, lors d'un transfert record au Real Madrid.

Ferdinand a révélé le jour où le Néerlandais en avait assez que Ronaldo ne centre pas correctement, il lui a dit qu'"il valait mieux être dans un cirque'', ce qui a conduit le Portugais à se consacrer davantage au jeu : "Il faisait beaucoup de dribbles et même à l'entraînement, il aimait se montrer. Ruud van Nistelrooy l'a averti. Ruud était la star de United à l'époque, c'était le buteur. Il attendait des centres qui ne partaient jamais et lui criait: «Il devrait être au cirque, pas ici sur le terrain!». Ronaldo était en colère. Il avait 18 ou 19 ans, certains auraient été découragés, d'autres auraient continué à faire de même, mais il s'est rendu compte que Ruud avait peut-être raison et à partir de là, il s'est concentré. Ce qui a gonflé ses statistiques et qu'il est devenu le meilleur du monde", A-t-il rappelé à la chaîne BT Sport.

"Nous avions l'habitude de se moquer de lui, de dire "tu n'es pas le vrai maillot numéro 7, Best et Beckham sont devant toi". Et vous pouviez voir comment il pensait les dépasser", a-t-il ajouté. Pour conclure : "J'ai eu la chance de le voir passer de garçon à homme et comment il a évolué à l'entraînement. Il a fini par être déterminé à gagner même lors d'une séance d'entraînement normal ou à marquer le dernier but de la séance".