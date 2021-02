"Il est assez intélligent pour comprendre ses erreurs"

Le gardien de but international brésilien de Liverpool, Alisson, a été responsable de performances peu réussies, mais son entraîneur, l'Allemand Jurgen Klopp, n'abandonne pas le joueur et, au contraire, lui donne confiance.

"Ma confiance en lui n'a pas changé. Nous sommes tous humains et il l'a démontré lors des derniers matchs. Ce n'est pas un problème. C'est du travail et nous le faisons. Il ne se réveille pas et pense être un gardien de but de classe mondiale, il est très intelligent pour ignorer les erreurs qu'il commet", a souligné Klopp, ce vendredi, lors d'une conférence.