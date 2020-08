Le PSG va disputer la première finale de Ligue des Champions de son histoire, face au Bayern Munich ce dimanche, à l'Estádio da Luz, à Lisbonne. Pour cette confrontation, tronquée par la pandémie de coronavirus, les joueurs du coach allemand, Thomas Tuchel, pourront compter sur sa star brésilienne, Neymar, en grande forme. Débarrassé des blessures, il peut enfin aider le club parisien à atteindre l'objectif principal depuis des années.

Pour Luis Fernandez, il ne fait aucun doute que Paris peut remporter le titre : "Au début de la compétition, comme chaque année, ils étaient parmi les favoris en compagnie du Barça, du Real ou encore de Manchester City. Avec Neymar, Mbappé et Di Maria, tu as de vrais atouts, mais les saisons précédentes ça s'était mal terminé. Là, quelque chose a changé. Ils ont géré cette pression d'être parmi les favoris. Ce n’était pas gagné d’avance contre l’Atalanta, mais ils ont eu le mental pour se qualifier. Ils ont montré qu’ils étaient capables de se serrer les coudes, de faire les courses ensemble"

Concernant Neymar, l'ancien coach s'est montré dithyrambique et le voit au même niveau qu'un Ballon d'Or : "Il est au niveau du Ballon d’Or. Son attitude est remarquable. J’ai toujours aimé Neymar, et je l’aimais déjà quand il était au Barça avec Messi et Suarez. J’ai eu l’occasion d'apprécier sa coordination, sa gestuelle, sa facilité et sa technique. J’ai eu Ronaldinho comme joueur au PSG. La première année, il était exceptionnel aux entraînements et en match. La deuxième année, il a voulu faire autre chose... Mais tu tombes forcément sous le charme de ce genre de joueurs. Ils ont un don. Parfois, on veut les copier, mais on ne peut pas. Ce que fait Neymar techniquement est exceptionnel. Il y a eu Messi et Cristiano Ronaldo. Neymar est de cette trempe" a-t-il déclaré dans un entretien pour 'Goal'.