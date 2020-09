Tuchel sceptique pour la fin du mercato

Neymar vous a montré son mollet à la fin du match. Comment va-t-il ?

"Je pensais que c’était un coup, mais peut-être pas. Je ne sais pas encore, je dois parler avec les médecins."

Qu’avez-vous pensé de sa prestation ?

"Il a trop fait défensivement en première mi-temps. Je voulais qu’il joue comme un 10, mais il a joué en 8. Ça ne l’a pas empêché de faire un très bon match. En règle générale, on a fait une bonne première mi-temps. On s’est créés beaucoup d’occasions, mais on en a ratés trop. On doit tuer le match après 20 minutes. Ça doit faire 3 ou 4-0. Je ne suis pas content de la deuxième mi-temps. Ce n’était pas assez sérieux, agressif et intense."

Il y a quand même du positif dans cette animation offensive, non ?

"Oui, mais pour que ça soit complètement positif il aurait fallu tuer ce match plus tôt, fermer les espaces en deuxième mi-temps. C’était trop ouvert. Il y a eu trop de ballons perdus facilement. Ce sont des choses que l’on peut améliorer. La vérité, c’est que sur les derniers matches on se crée beaucoup d’occasions. Encore 7 ou 8 ce soir. Mais il faut marquer plus et on doit retrouver notre efficacité. Si on peut mettre 8 buts, on doit mettre 8 buts. Je veux vraiment qu’on ait ce sérieux, on a la qualité pour le faire et je demande cette précision."

La bonne nouvelle vient de Mauro Icardi qui a retrouvé les filets. Est-ce le déclic pour lui ?

"Honnêtement, j’espère. C’était trop long, c’est clair. Il était nécessaire qu’il marque de nouveau. Il avait bien travaillé cette semaine et méritait de démarrer encore. Pour un numéro 9, c’est important de marquer, et c’est une bonne chose qu’il ait mis les deux buts décisifs même s’il était possible de faire mieux parce que lui aussi a eu de grandes occasions."

Êtes-vous confiant concernant l’arrivée de recrues d’ici la fin du mercato ?

"J’espère. Je veux y croire."

Vous espérez quoi concrètement ?

"Vous connaissez les joueurs qu’on a perdus. J’espère qu’on disputera cette saison avec un groupe similaire (en qualité et profondeur de banc) à celui de la saison dernière, mais il est déjà tard..."