"Il est fantastique"

Jordan Henderson a été élu meilleur joueur de Premier League, devant Kevin De Bruyne, qui a terminé deuxième.

Pep Guardiola, l'entraîneur de City, a réagit et valorisé la saison de son milieu de terrain : "De Bruyne parle de lui-même pour ce qu'il donne à notre équipe et à la Premier League. Il n'est pas nécessaire de dire à quel point il est un joueur fantastique. Félicitations au capitaine de Liverpool pour ce prix, c'est un très bon joueur" a déclaré le coach espagnol sur son international belge, auteur de 11 buts et 19 passes décisives en championnat cette saison.