Tiemoue Bakayoko prêt à prolonger son prêt à Naples

L'agent de Tiemoue Bakayoko a déclaré que le milieu de terrain était ouvert à la perspective de prolonger sa période de prêt à Naples, lui qui est actuellement prêté par Chelsea. Le Français avait rejoint les Blues en provenance de Monaco en 2017, mais a peu à peu disparu des radars. Il a donc passé les trois dernières saisons en prêt.

Il est actuellement à Naples, après des séjours à l'AC Milan et à Monaco, et est ouvert à la perspective de s'engager sur la durée au sein de la formation transalpine. Si l’avenir de Gattuso à Naples est incertain, l’agent du joueur assure que l’avenir de l'international français n’est pas forcément lié à celui du technicien italien.

"Son avenir n’est pas lié à celui de l’entraîneur. Il existe un lien fort avec l’entraîneur, mais lorsque les discussions auront lieu avec le club pour rester à Naples, nous verrons. Le but en ce moment est de finir la saison de la meilleure façon possible", a ainsi déclaré Abdoulaye Bakayoko, frère et agent du milieu de terrain, à Radio Marte.

"Il n'y a pas de discussions prévues avec le club pour en discuter. Qu'il reste à Naples ou non, cela ne dépendra pas de Gattuso. Il est heureux ici, c’est un grand club avec une grande histoire", a ensuite assuré le représentant de Tiemoue Bakayoko. Gattuso est un admirateur du joueur de 26 ans, ayant travaillé avec lui à Milan par le passé.

Cette saison, le Napoli n'est pas réellement à la hauteur des attentes, puisque les Napolitains occupent la cinquième place et se battent pour se tailler une place dans le top quatre. La relation de Gattuso avec le président du club Aurelio De Laurentiis serait particulièrement tendue en interne, n'instaurant pas un climat propice aux résultats.

Si Tiemoue Bakayoko a encore 18 mois de contrat à Chelsea, il pourrait aussi être tenté d'aller tenter sa chance chez les Blues, où le nouvel entraîneur Thomas Tuchel, n'a pas encore eu l'occasion de le voir à l'oeuvre. Toutefois, le scénario le plus probable est de voir le Français quitter définitivement le club anglais cet été.