"Il est plus facile pour Messi d'aller au PSG que pour Neymar de retourner au Barça"

Dans une interview pour 'Placar' au Brésil, l'agent de Neymar Junior a fait des révélations surprenantes concernant la carrière de son joueur, qui s'apprête à disputer une finale de Ligue des champions.

Après deux premières années compliqués au Paris Saint-Germain, le numéro 10 brésilien a trouvé sa place et s'est remis en forme après de nombreuses blessures importantes.

Aujourd'hui très heureux à Paris, le joueur brésilien fait souvent l'objet de rumeurs concernant une prolongation de contrat. Son agent, Wagner Ribeiro, est revenu sur le sujet dans un entretien.

" Il y a eu un moment où il était triste de ses blessures. À l'époque, il était enclin à partir, à retourner à Barcelone ou à aller au Real Madrid. Pas aujourd'hui, vous pouvez voir sa joie. Vivre dans la ville des lumières, où tout le monde veut se promener, profiter de la cuisine française, vivre dans une belle maison, avec des amis et de la famille à proximité, jouer dans un des meilleurs clubs, avec tout ce dont une personne a besoin et ce qu'elle aime. Quelle raison aurait-il de quitter le PSG aujourd'hui ?", a-t-il commencé.